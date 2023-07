Lei que permite regularização de dívidas com o Estado é sancionada

O governador Wilson Lima (União) sancionou, nesta quinta-feira (13), a lei de transação de créditos tributários e não tributários, que permite ao contribuinte com débito inscrito em dívida ativa a regularização com o fisco estadual. A lei foi proposta pelo deputado estadual Adjuto Afonso (União) e aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) no dia 20 de junho.

A nova legislação permite que os contribuintes regularizem suas dívidas com o Estado em até 100 parcelas, com descontos de juros e multas. Também é possível parcelar o valor total da dívida em até 60 meses, sem descontos.

Para regularizar a dívida, os contribuintes devem procurar a Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) e apresentar a documentação necessária. A PGE-AM vai analisar cada caso e fazer uma proposta de acordo.

A nova lei é uma oportunidade para os contribuintes regularizarem suas dívidas com o Estado e evitarem problemas futuros. Também é uma oportunidade para o Estado recuperar receitas e fortalecer a economia.

