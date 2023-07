Governo do Amazonas dá posse a novos procuradores e servidores aprovados em concursos públicos

Vinte e quatro novos servidores da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AM), aprovados em dois concursos públicos promovidos pelo Governo do Amazonas no ano passado, tomaram posse dos cargos na tarde de quarta-feira (12/07). A cerimônia, realizada na sede do órgão, no bairro Praça 14, zona sul de Manaus, foi presidida pelo vice-governador do Estado, Tadeu de Souza, representando o governador Wilson Lima.

A partir da posse, passa a fortalecer a estrutura e atendimentos da PGE-AM um quantitativo de dez Procuradores do Estado de 3ª Classe e 14 servidores para o quadro de pessoal permanente, ocupando os cargos de Analista e Assistente Procuratoriais, e de Técnico em Gestão Procutarial, nas especialidades de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Avaliação Imobiliária e Informática.

Durante a solenidade, o vice-governador, que também é Procurador do Estado de carreira há duas décadas, deu as boas-vindas aos profissionais e salientou que os dois últimos certames da PGE-AM, sendo um deles inédito até então e outro realizado após uma lacuna de seis anos, evidenciam um momento inovador marcado pelo compromisso do Governo do Estado com a valorização da gestão pública.

“O Governo Wilson Lima tem se destacado nos últimos quatro anos por ter empoderado e fortalecido os recursos humanos do Estado com a realização de diversos concursos. É uma demonstração de que somos um Governo que se pauta pela valorização dos servidores e pela construção de um serviço público inovador”, afirmou Tadeu de Souza, durante o evento.

Dirigindo-se aos novos colegas procuradores, o vice-governador pediu comprometimento na missão de defesa dos direitos do Amazonas, com foco no bem-estar da população. “A partir de agora, vocês se tornam guardiões dos interesses do Amazonas e da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento e a justiça. Que esta cerimônia marque o início de uma trajetória de sucesso e compromisso com a causa pública”, ressaltou.

Atuação reforçada

De acordo com o procurador-geral do Estado, Giordano Bruno Costa da Cruz, a mão de obra dos 24 servidores empossados será utilizada para, entre outras frentes de trabalho, reforçar a atuação da instituição jurídica em demandas de massa, buscando maior eficiência e menor volume de gastos dos cofres públicos.

“A gente precisa fortalecer o nosso contencioso tributário e estabelecer parâmetros específicos para aumentar a arrecadação do Estado. Pela primeira vez, o governador Wilson Lima, com a sensibilidade que lhe é peculiar, e o vice-governador Tadeu de Souza, nomearam essas pessoas e isso vai ser de suma importância para a melhoria da advocacia pública no Estado”, declarou.

Aprovado no concurso público para atividade-meio, Thauan Matheus Viana é um dos novos assistentes procuratoriais da PGE-AM. Ele comentou sobre a jornada de estudos que antecedeu a posse. “Eu estudei por mais ou menos três anos. Foram muitos dias de estudo e de abdicações. Realmente, a luta foi muito grande. Mas, hoje, estar aqui nesse momento, coroando, concretizando todo esse esforço, eu vejo que valeu a pena”, declarou.

Dono da primeira colocação no certame para procuradores, Paulo Bernardo Lindoso e Lima comemorou a conquista profissional. “É com uma alegria imensa que eu tomo posse hoje e posso, a partir de amanhã, exercer esse ofício com muita dedicação, com muito zelo e em favor da população e do Amazonas”, disse ele, que é filho da também procuradora de Estado, Clara Maria Lindoso e Lima.

Sobre os certames

O concurso público para o cargo de Procurador do Estado foi o décimo promovido pela PGE-AM, cujo último certame havia sido em 2016. Foram quase 1,8 mil inscritos, cinco vagas ofertadas e três etapas, incluindo uma inédita prova oral. Com a existência de cargos em aberto, o órgão nomeou dez procuradores, sendo dois nas vagas de Pessoas com Deficiência (PcDs).

Para o provimento de cargos de atividade-meio, foi o primeiro concurso público da história do órgão. Foram ofertadas as vagas de Analista Procuratorial, com lotações em Manaus e em Brasília (DF), e de Técnicos de Gestão Procuratorial, nas especialidades de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Contabilidade, Avaliação Imobiliária, Controle Interno, Administração e Informática.

Ambos os certames ocorreram em 2022, ano em que a PGE-AM completou o seu 50º aniversário de fundação. Referência na advocacia pública, o órgão tem como principal missão institucional a prestação de consultoria jurídica e a representação administrativa e judicial do Governo do Amazonas em assuntos de seu interesse.

Com informações da PGE-AM