Roda de Conversa promove conscientização sobre TDAH e quebra de preconceitos no TCE-AM

Dando continuidade à série de eventos voltados à saúde dos servidores e de seus familiares, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) promoverá, na próxima quinta-feira (21), a roda de conversa “Hiperatividade x Diagnóstico do TDAH – pelos olhos da sociedade”. O evento será realizado no auditório da Corte de Contas, das 9h às 11h, e contará com a participação de especialistas renomados na área de saúde mental.

Realizado pela Diretoria de Saúde (Disau/TCE-AM), em parceria com a Escola de Contas Públicas (ECP), o evento tem como objetivo principal promover a conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), além de combater o preconceito relacionado ao diagnóstico, desmistificando crenças equivocadas e oferecer orientações tanto para as pessoas diagnosticadas com o transtorno quanto para seus familiares e cuidadores.

“O TDAH é um transtorno que afeta muitas pessoas e é fundamental que haja uma conscientização adequada sobre o assunto. A roda de conversa promovida pelo TCE-AM visa contribuir para a quebra de preconceitos, além de fornecer informações relevantes para o diagnóstico e tratamento do TDAH. Estamos empenhados em apoiar iniciativas que promovam o bem-estar e a inclusão de todos os indivíduos”, destacou o conselheiro-presidente do TCE-AM, Érico Desterro.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site da ECP, pelo endereço virtual https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/ead/. Participantes que se inscreverem poderão receber certificado com carga horária de 2 horas.

Palestrantes

A Roda de Conversa contará com a participação de três palestrantes especializadas no tema. Julyane Garcez Ferreira é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), possui mestrado em Psicologia na linha de pesquisa em Processos Psicológicos e Saúde, e é sócia proprietária na empresa Evolluna Psicologia. Com ampla experiência em atendimento clínico e docência, Julyane Ferreira tem se dedicado aos estudos relacionados à terapia cognitivo-comportamental, desenvolvimento humano, avaliação psicológica e neuropsicologia.

Valéria Cerqueira é médica formada pela primeira turma da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e especialista em psiquiatria, com pós-graduação em saúde mental e dependência química também pela UEA. Além disso, possui atualização em psiquiatria infantil, trazendo um conhecimento abrangente sobre o diagnóstico e tratamento do TDAH em crianças e adolescentes.

A terceira palestrante, Monique de Souza Vitoriano Carneiro, é médica graduada pela Ufam, com residência médica em Neurologia pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas. Monique Carneiro é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e tesoureira do Capítulo Estadual do Amazonas da ABN.

De acordo com a diretora de Saúde do TCE-AM, doutora Erika Fernandes, o evento chama atenção principalmente para o fato de que o TDAH, apesar de ser cada vez mais comum, continua subnotificado, passando despercebido pelas pessoas. Segundo ela, isso acontece, entre outros fatores, pelo desconhecimento, que acaba gerando preconceitos e atrapalhando um possível tratamento.

“A roda de conversa visa esclarecer, orientar e direcionar aqueles que estão presentes. É uma oportunidade de levar informações, tirar dúvidas e auxiliar na identificação precoce do transtorno. Muitas vezes, as pessoas não imaginam que possam estar sofrendo de um transtorno e que isso pode estar afetando suas vidas de diversas maneiras”, pontuou a diretora da Disau, ao ressaltar as possíveis resoluções que podem ser adquiridas com a roda de conversas.

“Ao fornecer conhecimento e orientação, podemos ajudar a identificar e encaminhar para o atendimento adequado, garantindo que as pessoas recebam o tratamento necessário. Isso gera um impacto positivo tanto para o paciente, que passa a receber o suporte necessário, quanto para a família, que muitas vezes encontra respostas para situações que antes eram difíceis de compreender”, concluiu.

TDAH

O TDAH é um transtorno neurodesenvolvimental que afeta cerca de 5% das crianças e 2,5% dos adultos. Os sintomas do TDAH incluem hiperatividade, impulsividade e desatenção. O transtorno pode causar dificuldades na escola, no trabalho e nos relacionamentos pessoais.

Com informações do TCE-AM