Limite de Idade para ingresso na Polícia Militar do Amazonas deve ser cumprido em concurso

A idade limite para ingresso na carreira militar do Amazonas tem requisito descrito em lei e o candidato deve ter no mínimo 18 anos e, no máximo, 28 anos de idade, no ato de ingresso na Instituição. Com amparo nesse dispositivo – Art. 22, II, da Lei 3.498/2010 – o TJAM desconstituiu sentença, em reforma de exame necessário, que havia concedido o direito a Paulo Ribeiro de continuar nas fileiras do cargo militar. O limite de idade afastado foi declarado sem efeito na Corte de Justiça, com a perda do direito do candidato em se ver admitido no Quadro de Oficiais da Polícia Militar após passar por todas as fases do concurso. O interessado pediu a revisão do julgado, negado pelo Desembargador Cezar Luiz Bandiera.

O objetivo da rescisória foi o de anular o acórdão proferido em exame necessário em ação reivindicatória de direitos contra o Estado do Amazonas, visando afastar o limite de 28 anos no concurso para admissão no Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado e restabelecer a sentença anulada.

O candidato havia sido aprovado nos exames iniciais do certame, obtendo classificação, porém, após a entrega de todos os exames e documentação solicitados, foi informado sobre sua desclassificação, em virtude de haver extrapolado o limite máximo de idade permitido para o ingresso nos quadros de oficiais da instituição militar, cuja idade máxima para esse direito é a de 28 anos.

A restrição foi afastada de início pelo juízo da Vara da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido e concedeu o direito requerido e permitiu a continuidade do interessado no curso de formação para a posterior promoção na corporação. Porém, em sede de exame necessário, a sentença foi reformada para se adaptar à exigência legal. Contra essa reforma, a nível de decisão magistral, na Corte do Amazonas, foi pedida a rescisão de julgado.

Contudo, a decisão, por não violar nenhuma norma legal, mormente a descrita na lei regente da matéria, permaneceu inalterada. No caso, houve a delimitação da idade no edital em harmonia com a legislação estadual, e essa limitação deveria obedecer a postulado legal, tal como examinado na espécie, dispôs o acórdão . O pedido de rescisão restou indeferido.

Processo nº 4000336-84.2019.8.04.0000

