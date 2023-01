Conheça a biografia do desembargador Jomar Fernandes, novo corregedor-geral de Justiça do Amazonas

Os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Amazonas para o biênio 2023/2025, que tomam posse nesta segunda-feira (02/01), em sessão solene marcada para 17h, no Teatro Amazonas, foram escolhidos, por aclamação, em sessão do Tribunal Pleno realizada no dia 8 de novembro do ano passado.

As desembargadoras Nélia Caminha Jorge, Joana dos Santos Meirelles e o desembargador Jomar Fernandes possuem, todos, mais de 30 anos de atuação na magistratura, tendo atuado na capital e nas comarcas do interior do Estado e ocupado várias funções importantes na estrutura do Judiciário Estadual antes de serem escolhidos para a alta direção do Tribunal.

Confira um resumo do currículo do des.Jomar Ricardo Saunders Fernandes, que estará à frente da Corregedoria-Geral de Justiça no biênio 2023/2025

Nasceu em Manaus, tem 62 anos. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e tem especialização em Direito do Estado pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro.

Ingressou na magistratura em 1986, atuou como juiz nas Comarcas de Humaitá e de Itacoatiara; na capital, em Varas da Fazenda Pública Municipal, da Dívida Ativa Municipal e Vara Cível e de Acidentes de Trabalho.

Também atuou como juiz corregedor-auxiliar e como juiz auxiliar da Presidência e da Vice-Presidência do TJAM. Foi juiz eleitoral e atuou como coordenador da propaganda eleitoral.

Também presidiu a 1.ª e a 3.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Amazonas e atuou como coordenador de Cursos da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam).

Em 2016, foi promovido a desembargador pelo critério de antiguidade e preside, atualmente, a 2.ª Câmara Criminal do TJAM. Com informações do TJAM