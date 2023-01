Conheça a biografia da desembargadora Joana Meirelles, nova vice-presidente do TJAM

Os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Amazonas para o biênio 2023/2025, que tomam posse nesta segunda-feira (02/01), em sessão solene marcada para 17h, no Teatro Amazonas, foram escolhidos, por aclamação, em sessão do Tribunal Pleno realizada no dia 8 de novembro do ano passado.

As desembargadoras Nélia Caminha Jorge, Joana dos Santos Meirelles e o desembargador Jomar Fernandes possuem, todos, mais de 30 anos de atuação na magistratura, tendo atuado na capital e nas comarcas do interior do Estado e ocupado várias funções importantes na estrutura do Judiciário Estadual antes de serem escolhidos para a alta direção do Tribunal.

Confira um resumo do currículo da des.ª Joana dos Santos Meirelles, que estará à frente da Vice-Presidência do TJAM no biênio 2023/2025:

Nascida em Lábrea, onde seu pai era juiz. Tem 72 anos. Formada em Direito e em Licenciatura Plena em Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), tem especialização em Direito Processual Civil, pela Universidade Nilton Lins e atua como professora de Direito Eleitoral.

Iniciou a carreira na magistratura em 1989, como primeira juíza titular na Comarca de Pauini, que até então era Termo da Comarca de Lábrea. Posteriormente, atuou em Boca do Acre, Borba e Careiro Castanho. Nesses anos, também respondeu, cumulativamente, por outras comarcas, como dos Municípios das calhas dos rios Purus e Madeira, e atuou como juíza eleitoral em vários pleitos, principalmente, nas comarcas do Alto Solimões.

Promovida para a capital em 1997, atuou por quase um ano como juíza auxiliar da 1.ª Vara do Tribunal do Júri e, em seguida, assumiu a titularidade da 1.ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus.

Foi convocada para atuar como juíza auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça do TJAM. Integrou, por dois biênios consecutivos, a composição do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AM).

Em 2018, foi promovida, por merecimento, ao cargo de desembargadora, exercendo, atualmente, a função de presidente da Primeira Câmara Cível; de subdiretora da Escola Superior da Magistratura do Amazonas; de coordenadora da Infância e Juventude do TJAM e de presidente da Comissão de Vitaliciamento de Juiz Substituto da Corte Estadual de Justiça. Com informações do TJAM