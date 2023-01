Conheça a biografia da desembargadora Nélia Caminha, nova presidente do TJAM

Os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Amazonas para o biênio 2023/2025, que tomam posse nesta segunda-feira (02/01), em sessão solene marcada para 17h, no Teatro Amazonas, foram escolhidos, por aclamação, em sessão do Tribunal Pleno realizada no dia 8 de novembro do ano passado.

As desembargadoras Nélia Caminha Jorge, Joana dos Santos Meirelles e o desembargador Jomar Fernandes possuem, todos, mais de 30 anos de atuação na magistratura, tendo atuado na capital e nas comarcas do interior do Estado e ocupado várias funções importantes na estrutura do Judiciário Estadual antes de serem escolhidos para a alta direção do Tribunal.

Confira um resumo do currículo da desembargadora Nélia Caminha Jorge, que estará à frente da Presidência do TJAM no biênio 2023/2025:

Nasceu em Manaus, tem 59 anos, é formada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas; pós-graduada em Direito Eleitoral e em Direito Civil e Processual Civil. Seu ingresso na magistratura ocorreu em 1989, assumindo o cargo de juíza substituta de carreira na Comarca de Humaitá. Ainda como juíza de Direito de 1.ª Entrância, foi titular nas Comarcas do Careiro e Careiro da Várzea.

Em 1994, foi promovida, pelo critério de merecimento, ao cargo de juíza de 2.ª Entrância, assumindo a 5.ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho de Manaus. No ano de 1995, foi designada para atuar como juíza dirigente do Juizado Especial de Pequenas Causas, atualmente Juizados Especiais Cíveis e Criminais (JECCs). No ano seguinte, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM), foi juíza coordenadora da Propaganda Eleitoral.

No ano de 2001, ocupou o cargo de juíza auxiliar da Vice-Presidência do TJAM na gestão do desembargador Arnaldo Campelo Carpinteiro Péres; atuou como juíza auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral sendo, novamente, coordenadora da propaganda eleitoral no pleito de 2002.

No ano de 2004, foi designada para exercer suas funções como juíza auxiliar da Presidência na gestão do desembargador Arnaldo Péres. No mesmo ano, atuou como juíza presidente do Processo Eleitoral – Eleição Municipal, e foi designada para a 59.ª Zona Eleitoral. Em 2005, foi escolhida como membro efetivo na classe de magistrados no Tribunal Regional Eleitoral, sendo empossada em janeiro de 2006. Nas gestões do desembargador João de Jesus Abdala Simões, como corregedor-geral de Justiça e vice-presidente do TJAM, foi designada para atuar como juíza auxiliar.

Em março de 2009, foi removida para a 6.ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Capital. Foi designada para atuar como juíza auxiliar na Presidência do desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa, no biênio 2012-2014. Exerceu as funções de seu cargo como juíza auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, na gestão do desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes. Em 11 de dezembro de 2015, ascendeu ao cargo de desembargadora, por merecimento, inicialmente atuou na Segunda Câmara Criminal e, após permuta, passou a exercer sua função judicante na Terceira Câmara Cível, na qual ocupa a função de presidente.

Coordenou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais do TJAM e presidiu a Comissão de Gestão, Acompanhamento e Fiscalização do Teletrabalho, bem como coordena o Grupo de Trabalho para implementação da política, diretrizes e ações relacionadas ao incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário.

Em julho de 2022, tomou posse como corregedora-geral de Justiça do Amazonas para mandato que exerceu até julho de 2022; no período também exerceu a função de 1.ª secretária do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil (CCOGE). Com informações do TJAM