Lula efetiva troca no comando da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal

O governo Lula oficializou nesta segunda-feira (2/1) a troca de comando da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O novo diretor-geral da PF será Andrei Augusto Passos Rodrigues, já o novo comandante da PRF será Antônio Fernando Souza Oliveira.

Ricardo Garcia Cappelli também foi nomeado secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Por meio de nota, a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) parabenizou Antônio Fernando Souza Oliveira.

“A FenaPRF, entidade representativa da categoria em âmbito nacional, em nome das 20 mil famílias de PRFs ativos e aposentados, recepciona e congratula o PRF Antônio Fernando por sua nova missão e reafirma o comprometimento em manter a atuação da Federação isenta e em absoluta e irrestrita defesa dos homens e mulheres PRFs que efetivamente constroem a instituição PRF em seu caráter de importância e relevância junto à sociedade brasileira”, diz trecho da nota.

A atuação da PRF na eleição de outubro e durante os bloqueios golpistas provocou desgaste entre o antigo comando da instituição e o governo eleito.

Três dias depois de ser exonerado do cargo de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques se aposentou da corporação. A aposentadoria voluntária de Vasques, que tem 47 anos, foi publicada dia 23/12 no Diário Oficial da União.

Vasques já é é réu por atos de improbidade administrativa, acusado de usar a influência do cargo para pedir votos para o presidente Jair Bolsonaro. Ele também é investigado por ações e bloqueios feitos pela corporação no dia do segundo turno, especialmente no Nordeste, o que teria dificultado o transporte de eleitores a locais de votação.

Por fim, Vasques é suspeito de ter apoiado o bloqueio de rodovias federais por bolsonaristas radicais, nos dias seguintes à eleição de Lula. A suspeita é de omissão por parte do ex-diretor, que não teria agido para desobstruir as estradas, desrespeitando, inclusive, decisões judiciais. Com informações do Conjur

Leia a nota