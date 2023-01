Solenidade da posse de Wilson Lima é prestigiada pelos desembargadores do TJAM

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli, representou ou Poder Judiciário Estadual na solenidade de posse do governador do Estado, Wilson Lima e do vice-governador, Tadeu de Souza, para os mandatos que serão exercidos por ambos até o dia 5 de janeiro de 2027.

O desembargador Flávio Pascarelli compôs a mesa de autoridades durante a solenidade e, na plateia, também prestigiaram o evento os desembargadores: Graça Figueiredo, vice-presidente do TJAM; Joana dos Santos Meireles; Socorro Guedes; Mirza Telma de Oliveira; Abraham Peixoto; Lafayette Vieira Júnior e Cezar Bandiera.

Previstos na Constituição do Estado do Amazonas, os ritos realizados na ocasião formalizaram os trâmites finais de posse para o novo governo.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Roberto Cidade (UB) e após a leitura dos termos de posse e da assinatura pelos empossados, o governador eleito, Wilson Lima, proferiu seu discurso:

“Reafirmo meu compromisso em continuar trabalhando, gerando emprego e renda e fazendo do Amazonas um Estado melhor para viver. Não se faz nada sozinho e eu agradeço à Assembleia, ao presidente Roberto Cidade, por sempre prezar pelo diálogo e pelo entendimento em favor da população do Amazonas “, disse.

Além dos representantes do Tribunal de Justiça do Amazonas, a solenidade de posse contou com representações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AM); do Tribunal de Contas do Estado (TCE); da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM); do Ministério Público (MPE), da Prefeitura Municipal de Manaus (PMM); da Câmara Municipal de Manaus (CMM); da Universidade Federal do Amazonas (Ufam); da Arquidiocese de Manaus; deputados estaduais; além de prefeitos de municípios do interior do Estado e secretários estaduais e municipais. Com informações do TJAM