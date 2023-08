Violação do limite máximo de idade em concurso é reparada com eliminação, diz Justiça

Por entender que o último edital de concurso para ingresso na Polícia Militar do Amazonas se pontuou em harmonia com o previsto em lei estadual, exigindo que o candidato, no momento da inscrição, contasse com no máximo 35 (trinta e cinco) anos de idade completos, a Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, confirmou sentença da Vara da Fazenda Pública que considerou não haver ato ilegal da Banca Examinadora na desclassificação de inscrito que tenha violado o limite máximo etário. A violação ao limite de idade dá causa a eliminação.

“A mera desclassificação em momento anterior ou posterior àquela prevista no edital não é suficiente para configurar ato ilegal. Isso porque inexiste expectativa de direito do Impetrante por ter iniciado o concurso que previa limite de idade cujo requisito não cumpria’, editou a Relatora.

Na ação, o autor expôs que foi eliminado em razão do limite de idade. Afirmou que o edital previa a eliminação pela idade somente no início do curso de formação, sendo abusiva a eliminação em momento anterior, antes da posse do cargo. No caso, o candidato havia se submetido às provas objetiva e discursiva, com aprovação em ambas, porém, foi eliminado por não comprovar a idade exigida, motivo de pleitear em juízo a concessão de segurança. A medida foi negada pela Juíza Etelvina Lobo.

Por se cuidar de sentença de interesse da Fazenda Pública, os autos foram encaminhados em remessa necessária, com o fim de obter os efeitos jurídicos previstos em lei, pois se decidiu que o autor não faria jus à participação nas demais etapas do concurso, contrariando a tese do direito perseguido.

Em arremate na Segunda Instância, a Desembargadora Socorro Guedes firmou pelo acerto da sentença que denegou a segurança pretendida. Em referência a posição do STF sobre a matéria, pontuou que ‘é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público’. A sentença foi mantida.

Processo nº 0750616-78.2022.8.04.0001

Leia o acórdão :