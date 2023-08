Serviço defeituoso representado por cobranças não contratadas gera dever de indenizar

O Juiz Celso Antunes da Silveira, da 6ª Vara do Juizado Cível, em sentença contra a Claro, condenou a prestadora de serviços de telefonia móvel a restituir R$ 2.500, correspondente ao dobro dos valores cobrados indevidamente do cliente, autor do pedido. Impôs, também, o pagamento de R$ 5 mil, por concluir que houve danos morais presumidos ante a conduta abusiva da Ré. Para essa conclusão, o juiz invocou a Resolução 477/07, da Anatel.

O magistrado considerou o disposto no artigo 22 da referida resolução que prevê: “Antes do início da prestação do serviço, a prestadora deve fornecer ao Usuário todas as informações necessárias ao correto uso do serviço, incluindo a cópia do contrato de prestação do SMP e explicações sobre a forma de pagamento pela utilização do serviço”. Segundo o Juiz, a Claro, ao contestar o pedido não juntou nenhum comprovante no qual demonstrasse que de forma clara e detalhada cumpriu as regras da tarifação contratada.

Consoante explicitou a sentença, caberia à Ré, no caso a empresa de telefonia móvel, a prova de que a parte autora concordou em contratar serviços que resultaram na elevação dos custos de sua conta de telefone. “Se nem ao Judiciário foi ofertado o contrato, não é difícil se constatar que ao consumidor também não o foi”, editou o magistrado.

O cliente, no bojo de seu pedido contra a Claro, refutou cobranças de serviços expressos na fatura com registros de Claro Banca Premium/Claro, Notícias Claro, Vídeo/Claro, Vídeo Dependente/Livro Digital/Smart ID Dependente/Smart ID Truecaller, vinculados ao plano Claro Combo Multi. A Claro somente informava ao autor que eram serviços referentes à obtenção do Plano.

Com a inversão do ônus da prova deferido a favor do Autor, houve determinação para que a empresa contestasse, mas não juntou nenhuma prova que elidisse as afirmações do Requerente. Houve falhas na prestação dos serviços, com cobranças abusivas, concluiu a sentença.

A empresa recorreu. Em segunda Instância, com voto relatado por Antônio Carlos Marinho Bezerra, da 2ª Turma Recursal, se confirmou que houve venda casada por serviços digitais não contratados com valores que aumentavam, em muito, a conta das faturas. O processo se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Processo nº 0779903-86.2022.8.04.0001