Uso da expressão ‘Golpe’ pelo Governo Lula sobre ‘impeachment’ de Dilma tende a se judicializar

O site oficial do Governo Lula chamou o impeachment de Dilma Roussef de ‘golpe’. A primeira menção, oficial, denominando o impeachment de Dilma de golpe se fez com o anúncio da nova gestão da Empresa Brasil de Comunicação- EBC. O site diz que ‘o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência- Secom, Paulo Pimenta, indicou Rita Freire, presidente do Conselho Curador da EBC cassado após o ‘golpe’ de 2016, para um cargo de gerência da empresa.

O Senador Ciro Nogueira, após essa publicação, divulgou que vai pedir ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que inclua essa menção do site do governo, ‘o golpe’ no inquérito das fake news. Hoje, o vereador de São Paulo, do União Brasil, formalizou representação ao Ministério Público Federal a respeito da postagem institucional do Palácio do Planalto, a mesma que classifica o impeachment de Dilma como golpe.

O que o PT chama de golpe estaria fora do contexto do afastamento da Presidente Dilma Roussef. Para os denunciantes da ‘fake news’ governamental, Dilma foi legitimamente afastada por meio do devido processo legal, presidido, inclusive, por um Ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Não houve golpe, então.