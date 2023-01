Operação Ulisses, da Polícia Federal prende mais um organizador de atos antidemocráticos

A Operação Ulisses, da Polícia Federal, que investiga a organização dos atos terroristas em Brasília, ocorridos no último dia 08 de janeiro, prendeu, na manhã de hoje, Carlos Victor Carvalho, conhecido como CVC. Carlos, que se encontrava com prisão preventiva decretada, foi preso numa pousada no município de Guaçuí, no Espirito Santo.

Carlos Carvalho é um dos três detidos pela Polícia Federal, como decorrência do deflagramento da operação. O primeiro alvo da operação foi o subtenente do Corpo de Bombeiros Roberto Henrique de Souza Júnior, preso na segunda feira. A federal também já cumpriu mandado de prisão contra Elizângela Cunha Pimentel Braga. Os investigados exerceriam liderança nos eventos dos atos terroristas.

A investigação iniciou com o fim de identificar lideranças locais que bloquearam rodovias e que transpassaram o município de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, em atendimento a ordem da 7ª Vara Federal Criminal do Rio.