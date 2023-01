Sem erros grosseiros em questões de concurso, judiciário não analisa mérito da banca

A Desembargadora Marias das Graças Pessoa Figueiredo, do Tribunal de Justiça do Amazonas, negou a um candidato que pretendeu ingressar na Polícia Militar, via concurso público, o pedido de que houve questões viciadas por erro grosseiro da banca examinadora, o que o impossibilitou de ficar de fora da linha de corte, com a baixa das questões consideradas corretas. Para o julgado, o autor Matheus Macedo pretendeu que o judiciário adentra-se no mérito administrativo da demanda, o que não é permitido, ante o princípio da independência entre os poderes. Os erros grosseiros não foram comprovados.

“Não é permitido ao Poder Judiciário interferir em questões administrativas de competência de banca examinadora de concurso público, a fim de reexaminar critério de correção de questões formuladas, conforme tese firmada em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal”, dispôs-se.

O pedido do autor foi denegado em mandado de segurança na primeira instância ante o juízo da Vara da Fazenda Pública contra a Fundação Getúlio Vargas e o Presidente da Comissão Especial do Concurso Público da Polícia Militar do Estado, sob a justificativa de ausência de direito líquido e certo.

O julgado concluiu não haver a comprovação do direito líquido e certo requerido e arrematou firmando que o mandado de segurança não se serve à busca de provas, o que poderá ser alcançado em ação ordinária, diversa da assegurada no uso do writ constitucional que tem rito sumário e exige a prova da liquidez e certeza para a proclamação do direito vindicado.

Processo nº 0655720-43.2022.8.04.0001

