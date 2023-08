OAB publica lista de inscrições deferidas para formação de lista sêxtupla ao TRF-1

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) disponibilizou, nesta quinta-feira (10/8), os nomes das inscrições deferidas para formação de lista sêxtupla para a vaga destinada à advocacia no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Recursos e impugnações podem ser encaminhados ao e-mail da secretaria do Conselho Pleno ([email protected]), ou entregues em formato físico no setor de protocolo da OAB, entre os dias 15 e 18 de agosto.

Estão em disputa duas vagas que foram criadas pela Lei n. 14.253/2021 devido à ampliação da Corte.

A lista sêxtupla será votada pelo Pleno do Conselho Federal em data ainda a ser definida. Após essa etapa, a lista será enviada ao TRF-1, que terá a responsabilidade de reduzir a lista a três nomes, que serão encaminhados para o Palácio do Planalto. A escolha final caberá ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Foram deferidas as seguintes inscrições:

Adriane Cristine Cabral Magalhães – OAB-AM

Clarice Viana Binda – OAB-MA

Diego D’Avilla Cavalcante – OAB-AM

Diogo Seixas Condurú – OAB-PA

Eduardo Filipe Alves Martins – OAB-DF

Étilo Ferreira de Sá – OAB-DF

Flávio Jaime de Moraes Jardim – OAB-DF

Gustavo Furtado Silbernagel – OAB-TO

Helbert Maciel – OAB-PI

Henrique Gonçalves Trindade – OAB-BA

Iure de Castro Silva – OAB-GO

João Celestino Correa da Costa Neto – OAB-MT

José Antonio Figueiredo de Almeida Silva – OAB-MA

Larissa Chaves Tork de Oliveira – OAB-AP

Liz Marília Guedes Vecci Mendonça – OAB-GO

Lucas Lima Ribeiro – OAB-DF

Luiz Fernando Pedrosa Fontoura – OAB-MA

Marcelo de Almeida Pereira – OAB-BA

Marco Antônio Coêlho Lara – OAB-DF

Rebeca Moreno da Silva – OAB-RR

Riod Barbosa Ayoub – OAB-MA

Tácia Helena Nunes Cavalcante – OAB-PI

Thiago Lopes Cardoso Campos – OAB-BA

Vicente de Paulo de Moura Viana – OAB-DF

Wilson Azevedo dos Santos – OAB-GO

Com informações da OAB Nacional