Novo Comandante do Exército é oficialmente anunciado por José Múcio com pouquíssimas palavras

O Ministro da Defesa, José Múcio, ao anunciar oficialmente a substituição no Comando do Exército, com a troca de generais, foi muito breve na sua fala. José Múcio simplesmente disse que o atual comandante foi escolhido para o posto com o objetivo de ‘estancar o problema logo no início’, referindo-se à desconfiança de Lula com o general demitido, Júlio César de Arruda.

“Evidentemente que com esses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do ataque do dia 8 de janeiro, as relações no comando do Exército sofreram uma fratura no nível de confiança. Achávamos que podíamos estancar isso logo no início”, disse Múcio no breve discurso ao lado do novo comandante, que não se pronunciou.