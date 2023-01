Na visão do Senador Hamilton Mourão Lula quer alimentar crise com o Exército

O Senador Hamilton Mourão, dos Republicanos, do Rio Grande do Sul, disse que o Governo Lula pretende alimentar uma crise com as Forças Armadas, particularmente com o Exército, ao demitir o general Júlio Cesar de Arruda. Mourão atribui a demissão do general ao fato do ex-Comandante resistir a um pedido de Lula para que exonerasse o tenente-coronel Mauro Cid. Cid havia sido nomeado por Arruda para comandar um batalhão do Exército em Goiânia. O tenente-coronel é conhecido por ser bolsonarista militante e era do desagrado de Lula.

“Se o motivo foi a tentativa de pedir a cabeça de algum militar, sem que houvesse investigação, mostra que o governo realmente quer alimentar uma crise com as Forças Armadas e em particular com o Exército. Isso aí é péssimo para o país”, afirmou Morão à imprensa.