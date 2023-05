Não se cassa sentença por meio de Reclamação se inexiste relação entre fatos e paradigma

Não se constituindo as telas do sistema da fornecedora dos serviços as únicas provas que façam concluir pela improcedência de um pedido de reconhecimento indevido de cobranças, com a ida do nome do cliente ao cadastro de devedores, descabe concluir que a decisão do juiz ofendeu a interpretação de lei dada pelo STJ, ainda mais quando a Reclamação Constitucional manejada contra a Turma Recursal é produzida com evidente ausência de correspondência entre o objeto reclamado e o conteúdo da decisão do paradigma dito ofendido. Com esses fundamentos, o Desembargador Délcio Santos, do TJAM declarou o desacerto de uma ação que pretendeu anular a sentença do juiz Jaime Arthur Santos Loureiro, da 4ª Vara do Juizado cível de Manaus.

O autor narrou, em ação levada à Justiça de primeiro grau que detectou uma restrição ao seu nome, justificada por um débito com a Vivo/Telefônica Brasil, porém, alegou que desconhecia a origem da cobrança, procedendo com a impugnação e pedindo indenização por constrangimentos a sua pessoa durante uma operação de crédito que lhe foi negada pelos motivos elencados.

Depois de tomar conhecimento da sentença, que lhe foi desfavorável, o autor recorreu à Turma Recursal, mas a sentença foi mantida pelos seus próprios fundamentos. Considerou-se que o autor não comprovou o pagamento do débito que ensejou a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, não se detectando a falha na prestação de serviços da operadora.

Com o trânsito em julgado do Acórdão , o consumidor, inconformado, manejou uma Reclamação Constitucional. Na ação invocou paradigma do STJ que foi considerado impertinente ao caso concreto. O autor quis convencer que o uso das telas sistêmicas da operadora não deveriam ter sido consideradas consistentes como meio de prova para que o magistrado julgasse contra os seus interesses processuais.

Rebatendo o posicionamento do autor na Reclamação Constitucional, o julgado firma que o interessado manuseou paradigma sem correlação com os fatos debatidos, pois ao tempo em que se opunha ao uso de telas sistêmicas como meio de prova, indicou que seria vedado a interrupção do fornecimento de energia elétrica em caso de fraude do medidor quando apurado unilateralmente.

Ademais, encetou o acórdão , que, ao contrário do que tentou fazer crer o reclamante, ‘o acórdão impugnado não utilizou os prints de tela sistêmica isoladamente para comprovação da relação contratual havida entre os litigantes, mas sim em conjunto com todo o acervo probatório existente nos autos, conforme restou expresso na sentença do juízo atacado’.

Processo 4003893-11.2021.8.04.0000

