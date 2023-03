Militar vítima de leniência em promoção tem prejuízos reconhecidos em liminar

Em sede de Mandado de Segurança é possível que o judiciário verifique, de plano, por meio das provas prévias que instruem o writ constitucional, concluir, previamente, pela existência do direito líquido e certo perseguido, dispôs Paulo César Caminha e Lima, do Tribunal de Justiça do Amazonas, concedendo, liminarmente, ordem para que um militar seja de plano promovido e cessassem os prejuízos detectados, inclusive de ordem alimentar.

Na evidência de que o Governador do Estado seja a autoridade competente para providenciar a promoção do militar ao cargo e detectada a omissão, ausente apenas o ato administrativo para a movimentação do servidor na carreira, a liminar se faz impositiva.

Tendo o militar demonstrado no writ constitucional que se encaixa nos requisitos de promoção e faz a juntada dos documentos comprobatórios, pode-se aferir os esquivos ou desvios que a autoridade administrativa competente tenha demonstrado ante a leniência com a emissão do requisitado ato, cujo cumprimento possa ser guerreado por meio do apontamento de direito líquido e certo de natureza mandamental, como na causa ajuizada por Derquian Ferreira.

No caso concreto detectou-se a existência de um Boletim Geral reservado, reforçando o direito ao preenchimento de requisitos para acesso à hierarquia na carreira, do posto de major à patente de Tenente Coronel.

“A constatação do preenchimento de todos os requisitos previstos em lei, inclusive pela inclusão na lista própria, gera ao militar o direito subjetivo à promoção”, observando a decisão, de forma atenta, os requisitos autorizadores à concessão de liminar.

Demonstrando o direito, fixou-se que o perigo de dano, requisito também exigido para a concessão de liminares, tem sua explicação no fato de que o não atendimento da promoção implicaria no não direito aos acréscimos de natureza pecuniária e seus reflexos nos demais direitos do servidor, pois são revestidos de induvidosa natureza alimentar.

Processo nº 4002235-78.2023.8.04.0000

Leia a decisão: