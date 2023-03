Mandado de segurança não suspende bloqueio de verbas sequestradas para pagamento de precatório

O atraso no pagamento de precatórios, configurado o preterimento do direito do credor, autoriza o Poder Judiciário a alocar a verba necessária para que se satisfaça o débito pelo ente público. O pagamento de precatórios não é ato sujeito à discricionariedade da Administração Pública, e o atraso garante ao credor que requeira ao Judiciário a alocação de verbas que garantam a satisfação do débito. Com esses fundamentos, a Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura negou à Prefeitura de Anori um mandado de segurança onde se pediu o desbloqueio de verbas no valor de R$ 1.682.660,20 ( um milhão, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte centavos).

No que pese a prefeitura de Anori alegar que a verba de R$ 1.682.660,20 sequestrada dos cofres do município, por determinação do Desembargador Domingos Jorge Chalub, quando presidente do Tribunal de Justiça, tenha incidido com reflexos negativos em verbas públicas de destinação exclusiva aos serviços de saúde, educação e à infra-estrutura do município, a Relatora concluiu pela não concessão da segurança pretendida e manteve o bloqueio dos valores.

Contra a pretensão da prefeitura, ainda se sobrepôs o fato de que o processo de precatório havia sido alvo de um acordo, que, ao final, não restou cumprido pelo ente municipal, e era referente a débitos de exercícios anteriores. No caso de inadimplemento, a solução que pode advir é o sequestro de valores, com adoção de medidas coercitivas que não se constituem em irregularidade, ilegalidade ou abuso de poder, como narrado no mandado de segurança do Autor.

Nesta circunferência jurídica, não cabe à Administração, por meio de mandado de segurança invocar direito líquido e certo à pretender, via mandado de segurança , a reforma de decisão que tenha determinado o sequestro de verbas públicas para pagamento de precatório, sob o pretexto de abuso de poder, editou a decisão.

Processo nº 4004298-47.2021.8.04.0000

Leia a decisão: