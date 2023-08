Lula afirma que Manaus terá Centro de Cooperação Policial Internacional contra crimes na Amazônia

O presidente Lula (PT) declarou nesta terça-feira (8) que está em processo a criação de um Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus, com o objetivo de enfrentar os crimes ocorrentes na região da Amazônia. O anúncio foi feito durante o primeiro dia da Cúpula da Amazônia, que está ocorrendo em Belém, no estado do Pará. Lula confirmou essa informação, que já havia sido divulgada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.

“Estamos em vias de estabelecer em Manaus um Centro de Cooperação Policial internacional, visando combater os delitos que afetam essa região. O novo plano de segurança para a Amazônia prevê a criação de 34 novas bases, tanto fluviais quanto terrestres, com presença constante de forças de segurança federais e estaduais”, anunciou Lula.

O presidente também enfatizou que as Forças Armadas terão uma atuação mais ampla na região, especialmente no controle das fronteiras.

“O apoio das Forças Armadas na faixa de fronteira será crucial nesse reforço. Isso também abrirá caminho para a futura implementação de um sistema integrado de controle de tráfego aéreo na região amazônica”, informou Lula.

A Cúpula da Amazônia reúne representantes dos oito países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA): Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O objetivo do encontro é discutir questões que impactam a região, tais como desmatamento, garimpo, questões indígenas e políticas públicas voltadas para a Amazônia.