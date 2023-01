Imóvel fora do prazo de entrega dá ao comprador o direito de restituir os valores pagos

Havendo rescisão do contrato de compra e venda de um imóvel pactuado com a construtora, a restituição das prestações pagas deve ocorrer de forma integral, firmou o Desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, do Tribunal do Amazonas, no caso de culpa exclusiva de vendedor, por não cumprir a promessa de entrega do imóvel no prazo pactuado. Não há direito à retenção de valores pela construtora. A situação não comportará o reconhecimento de danos morais ao comprador se a situação não causou abalos de natureza psicológica. Negou-se recurso ao autor H.M.P, que pretendeu o pagamento desses danos.

No caso concreto, o promitente comprador pactuou a compra de um imóvel no reserva inglesa, que não lhe foi entregue no prazo estipulado, o que o motivou a pedir na justiça a rescisão contratual, com pedido de danos morais.

O juízo, na origem, embora tenha reconhecido a impontualidade contratual, reconhecendo o direito à restituição dos valores na sua integralidade, não acolheu o pedido de danos morais, também pretendidos. O juízo recorrido, quanto ao atraso, firmou que a construtora não poderia pretender que o consumidor ficasse inerte quanto ao direito ao ressarcimento do montante pago, fincando esse direito a favor do autor ante culpa específica pelo atraso da construtora.

O atraso na obra, por si, considerou o juiz, não seria suficiente para configurar o dano moral pretendido, incidindo o caso em conduta que trouxe uma situação aborrecedora e reprovável, mas sem potencial para provocar lesões ao íntimo do autor. A sentença foi considerada irretocável em segunda instância.

Processo nº 0607458-09.2015.8.04.0001

