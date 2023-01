Pai que confessou morte de criança com soco por causa de xixi tem prisão preventiva decretada

Uma criança de 5 anos de idade morreu após levar um soco do pai por fazer xixi no chão. O fato ocorreu em Minas Gerais, na cidade de Monte Santo. Após o soco, a criança bateu com a cabeça no chão, e veio a óbito. O pai, Adrian Juliano Martins Herculano, confessou o crime e justificou que somente socou a filha porque ficou irritado ao vê-la urinando no chão.

O fato teve sua revelação porque a polícia encontrou o cadáver da criança na beira de um riacho na cidade. Antes, o corpo da criança chegou a ser ocultado por alguns dias. O crime teria ocorrido no dia 12 de janeiro.

O homem segue preso, preventivamente. À Polícia, confessou que, após uma briga, saiu da casa da atual mulher e voltou para o local onde mora, acompanhado da filha. Ao chegar, teria se irritado ao ver a menina urinando no chão por duas vezes. Na terceira, deu um soco na criança, que caiu no chão e bateu com a cabeça.

Ao perceber que a criança não dava sinais de vida, após a queda, ocultou o cadáver da filha, e o colocou próximo a um riacho.

A prática de homicídio contra menor de 14 anos é crime hediondo e insuscetível de fiança e liberdade provisória, como instituído pela Lei Henry Borel.