Em sessão solene de 132 anos do MPPA, PGJ amazonense é homenageado com medalha comemorativa

Na solenidade em comemoração aos 132 anos do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), ocorrida no último dia 22/6, na cidade de Belém – PA, o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, foi homenageado com a outorga de uma medalha que simboliza o reconhecimento aos relevantes serviços e ações prestados ao Ministério Público e à sociedade. O dia 22 de junho é reconhecido como data magna do MPPA e faz referência à data de criação daquela unidade do Ministério Público, por força da promulgação da Constituição Estadual de 1891, a primeira republicana.

Para o PGJ amazonense, a medalha de 132 anos do Ministério Público do Pará representa a história e a tradição da Instituição, que atua, há mais de um século, na defesa dos direitos e interesses do povo paraense.

“Receber essa honraria é uma prova de que o trabalho realizado teve impacto positivo na vida das pessoas e contribuiu para a defesa do Direito da sociedade. Além disso, essa medalha é uma forma de fazer parte dessa história e de atuar para o fortalecimento do Ministério Público como Instituição essencial à democracia”, pontuou o PGJ.

Além do PGJ do AM, foram agraciados o Governador do Pará, Helder Barbalho; Membros e Servidores da Instituição, autoridades paraenses e de outros estados brasileiros.

Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amazonas