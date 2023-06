Advogado é indiciado por enganar e ficar com indenizações de 53 clientes no Amazonas

O advogado Ariel de Almeida Moraes, 26, foi indiciado por apropriação indébita e teve o direito de advogar suspenso por lesar mais de 50 clientes no município de Itapiranga, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, 53 pessoas procuraram a polícia e denunciaram que tinham entrado com ações judiciais contra um banco, por intermédio do advogado, mas não estavam recebendo os valores da indenização. Adriel era quem estava recebendo os valores segundo elas.

“Chegamos ao total de 53 vítimas até o momento, que forneceram cópias de documentos como sentenças judiciais, alvarás e comprovantes de recebimento de valores por parte do advogado. Com base nisso, ele foi indiciado por apropriação indébita majorada pelo exercício da profissão”, explicou Aldiney.

Segundo o delegado, Adriel negou os crimes e disse que tinha como comprovar, mas dois meses se passaram e ele não apresentou nenhum documento que comprovasse sua inocência.

“Com isso, tivemos indícios e prova da materialidade do crime diante dos diversos documentos apresentados pelas vítimas. Por entendermos a gravidade da situação, representamos pela sua prisão junto ao Poder Judiciário, que foi indeferida”, disse o delegado.

Além da suspensão do direito de exercer a profissão, a Justiça deferiu outras medidas cautelares como o bloqueio de bens e valores, como forma garantir o futuro ressarcimento das vítimas.