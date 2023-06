Direito de resposta: Hospital Check Up envia nota de esclarecimento

O site Amazonas Direito recebeu conteúdo de direito de resposta encaminhado pela Hospital Check Up à despeito de reportagem veiculada no portal de notícias jurídicas, que circularam no dia 23/06/2023, com a manchete ‘Hospital Check Up deve realizar cirurgia mesmo que plano não pague convênio’. De então, republicamos o conteúdo da Nota encaminhada pela Check Up, em sua integralidade:

“Sobre a matéria que cita o Check Up Hospital, gostaríamos de elucidar alguns pontos para que não haja interpretações equivocadas:

Esta cirurgia foi realizada ainda com o contrato entre Check Up Hospital e Unimed Fama em vigor. Logo, a medida judicial não tinha o objetivo de obrigar o Check Up a realizar o procedimento. Em momento algum deixamos de realizar qualquer procedimento autorizado por falta de recebimento do hospital. O ponto a ser destacado nesta situação é que, em comum acordo com a Unimed Fama, os pagamentos dos fornecedores deveria ser feito pela Fama. Como não havia sido feito este pagamento, o hospital não poderia realizar o procedimento sem receber os materiais essenciais para a realização da cirurgia. Quanto a falta de pagamento ao fornecedor ocorrida, ao ser indagada, a Unimed Fama alegava falta de plano orçamentário para a realização do procedimento. Com isso, a cirurgia era cancelada ou remarcada. Enquanto tivemos o contrato ativo, o Check Up cumpriu os requisitos acordados em negociação com a Unimed Fama”.

