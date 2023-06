Traficantes chefiados por detento do RS são condenados

Sentença desfavorável a três pessoas envolvidas com tráfico interestadual de drogas foi publicada na última sexta-feira, 23/6, pela Vara Única da comarca de São Lourenço do Oeste. Um casal que foi preso transportando a droga recebeu pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de multa no valor de R$ 56,5 mil. A condenação é individual. O acusado de chefiar o esquema, um detento do Rio Grande do Sul, foi condenado a 14 anos, oito meses e sete dias de reclusão, também em regime fechado. A multa aplicada a ele é de R$ 84,4 mil.

A investigação começou quando o casal foi preso em flagrante na noite de 13 de setembro de 2022, na SC-157, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual. Os policiais pararam o veículo pelo fato de o para-choque dianteiro estar solto e os ocupantes sem cinto de segurança. Durante a abordagem, o forte odor de maconha oriundo do interior do carro chamou a atenção dos policiais. Embaixo do carpete foram encontrados 72,535 kg de maconha, divididos em 112 tabletes, e ainda quatro porções individuais de cocaína que totalizaram 2,5 gramas. A carga vinha do Paraná, possivelmente do município de Cascavel, e seria entregue em Arvorezinha/RS.

De acordo com a denúncia, o crime de associação para o tráfico de drogas ficou comprovado após análise dos aparelhos celulares dos envolvidos. Em diversas conversas via WhatsApp, o homem e a mulher recebem ordens do detento da Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves/RS. Os envolvidos podem recorrer da decisão, mas permanecerão presos durante o trâmite da ação.

Com informações do TJ-SC