Deputados aliados de Bolsonaro pretendem aprovar projeto que pode anistiar o ex-Presidente

Condenado na sexta-feira à inelegibilidade, por 08(oito) anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro parece encontrar fôlego com deputados simpatizantes a um projeto de lei que visa reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A iniciativa foi do Deputado Ubiratan Sanderson, do PL-RS. A ideia é retirar o ex-Presidente dos raios jurídicos da Corte Eleitoral, bem como todos aqueles que foram condenados por ilícitos civis eleitorais desde 2016 até a data da entrada da lei em vigor.

Segundo a Deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, como divulgou em post no Twitter o projeto já conta com 65 assinaturas de deputados que aderiram à iniciativa. A deputada não concorda com a decisão da Corte Eleitoral sobre o destino dado a Bolsonaro, retirando-o da vida política ativa, com a suspensão de seus direitos políticos.

Uma coisa é condenar alguém porque cometeu um homicídio, outra é encontrar alguém, em plena eleição comprando voto, praticando violência. Outra coisa é dar a uma investigação eleitoral a grandeza em cujos efeitos se retira o maior líder da direita no Brasil de um processo de disputa eleitoral, disse a Deputada. Evidentemente, que situação dessa natureza, não poderia ser aceita, interpretou a parlamentar.