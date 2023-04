Turmas Recursais do TJAM seguirão com sessões por videoconferência

O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas referendou a Portaria Conjunta n.º 04/2023, da Presidência e da Coordenadoria dos Juizados Especiais, que autoriza a realização de sessões de julgamento por videoconferência pelas Turmas Recursais, em periodicidade condizente com o número de processos distribuídos mensalmente.

A decisão foi por unanimidade, na sessão plenária de 04 de abril. Na semana anterior, o Tribunal Pleno já havia apreciado a Portaria Conjunta n.º 05/2023, que autoriza, de maneira mais ampla, a realização de audiências por videoconferência nas comarcas de primeira e segunda entrâncias do TJAM, desde que requeridas por qualquer das partes ou por integrantes das funções essenciais à administração da Justiça.

Segundo o desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, coordenador dos Juizados Especiais, o objetivo é dar celeridade aos julgamentos das Turmas Recursais, inclusive evitando o deslocamento de juízes que integram os colegiados.

Segundo a Portaria Conjunta n.º 04/2023, no ano de 2022 houve aumento expressivo na distribuição processual às Turmas Recursais, com 81.888 processos, comprometendo o cumprimento das Metas Nacionais do Poder Judiciário. O texto normativo também considera que os julgamentos por videoconferência, com o uso de meios tecnológicos, garantem a celeridade processual e o acesso à justiça, aumentando a eficiência na prestação jurisdicional.

Atualmente o TJAM tem três Turmas Recursais, cada qual composta por quatro juízes de direito, com competência para julgar recursos interponíveis contra sentenças dos Juizados Especiais.

Informações: TJAM