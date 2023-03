Tribunal afasta acusação de crimes militares contra Promotor de Justiça do Amazonas

O Desembargador Délcio Luís Santos, do Tribunal de Justiça do Amazonas, ao avaliar uma denúncia lançada contra o Promotor de Justiça Roberto Nogueira, do Ministério Público local, negou, de plano, que os fatos narrados contra o promotor se configurassem em crimes militares. O Promotor foi acusado dos crimes de calúnia contra a honra de militares e o de ofensa às forças armadas, ambos previstos no Código Penal Militar. Segundo o Relator, a denúncia então lançada pela Procuradora Geral Lêda Mara Albuquerque não poderia subsistir.

Em momento algum, o Promotor de Justiça teria praticado as condutas na presença dos oficiais do Exército brasileiro, e suas declarações, ditas com conteúdo penal na denúncia, foram noticiadas em sede de procedimento instaurado internamente e outra em grupo de WhatssApp, sem as circunstâncias descritas para a configuração do crime militar, como exigido na lei específica.

Nogueira teria acusado militares do Exército, em Tefé, de sofrer tortura nas instalações militares. A afirmação foi formulada pelo Promotor em documento interno do MPAM e os fatos imputados tiveram a data de 06 de março de 2019. A denúncia foi recebida apenas como crime de calúnia perpetrado contra as vítimas.

Na denúncia lançada contra Roberto Nogueira, a Procuradoria Geral de Justiça lançou as acusações dos crimes de calúnia contra oficiais do Exército Brasileiro e de ofensa às Forças Armadas, concorrentemente. Ao proceder a desclassificação, o Relator firmou a competência do Tribunal de Justiça para o processo e julgamento da causa.

De acordo com o Ministério Público, o acusado, além de ter imputado a militares a prática de condutas penais que se resumiriam em calúnia contra militares, também acusou que o Promotor teria incidido em propagação de ofensa às Forças Armadas. Esse último tipo penal está previsto no CPM como propalar fatos, que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das forças armadas.

Ao rechaçar a manutenção dos tipos penais impostos ao Promotor, o relator firmou que as declarações imputadas possam ter a capacidade de se configurar em crime contra a honra, especificamente o crime de calúnia, porém não os crimes militares perseguidos.

Para o Relator, a interpretação a ser dada a crimes militares, praticados em tempo de paz, por civis, deve ser restrita. A conduta, para ser considerada crime contra militar em função de natureza militar, deve ser praticada no momento em que o servidor encontra-se desempenhando as suas atividades e não apenas em virtude dessas atividades. O caso examinado não esteve alcançado por essas circunstâncias, concluiu a decisão.

Também foi avaliado a defesa do Promotor de Justiça que alegou que na época dos fatos não estava estabilizado em suas faculdades psíquicas e sob o pleno domínio de suas emoções e reações, face a problemas graves que atravessou. A alegação foi rejeitada. Na decisão consta que essa circunstância exige dilação probatória e um incidente processual específico. A denúncia foi recebida, somente em relação a suposta calúnia, porém, como crime comum e não como crime militar.

Processo nº 4006889-16.2020.8.04.0000

Leia a decisão: