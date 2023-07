TJAM convoca novos estagiários de Direito para atuarem vinculados a comarcas do interior

A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou o Edital n.º 07/2023 – SPENSINT2023, com a quarta convocação de candidatos da Seleção Pública para Estágio de Nível Superior em Direito no TJAM (Regime Remoto) para atuar vinculados a comarcas do interior do Estado.

O edital foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira (10/07), da página 31 a 50 do Caderno Administrativo, contendo também a lista com a classificação definitiva dos candidatos.

Pelo edital, ficam convocados para o envio de documentos listados, de 11 a 14/07, para admissão seis candidatos:18.ª a 20.ª posição de vagas de ampla concorrência; 4.ª posição de vagas reservadas a pessoas com deficiência; e 11.ª e 12.ª posição das vagas reservadas a negros e indígenas.

Nesta terça-feira (11/07), os estudantes convocados estão convidados a participar do Encontro para Integração e Orientações, que será realizado por videoconferência, por link que será enviado ao e-mail cadastrado.

Conforme o edital, a admissão dos estudantes será feita remotamente e a confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) fica condicionada ao envio por e-mail dos documentos, que deverão ser encaminhados e organizados, em arquivo único, na extensão “.pdf”, conforme a ordem sequencial indicada.

Não serão admitidos os estudantes que não estiverem matriculados a partir do 3.º período ou o equivalente para instituições de regime anual, que devem ter coeficiente de rendimento atualizado igual ou superior a 8,00, mesmo que classificados e convocados.

Outros detalhes podem ser conferidos no link abaixo, que leva ao edital no DJe.

https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=16&nuDiario=3593&cdCaderno=1&nuSeqpagina=31

Com informações do TJAM