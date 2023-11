Título de Capitalização sem a anuência do cliente é ofensivo e gera danos morais

Por cinco anos o Bradesco cobrou a importância de R$ 28 reais, lançados mês a mês na conta corrente do cliente sob o registro de débito de titulo de capitalização. Insatisfeito, o cliente foi ao Juizado Cível e narrou que não contratou, não anuiu, e não concorda com as cobranças.

O magistrado sentenciou e julgou improcedente o pedido, fundamentando que a ação, ante o decurso do tempo, um tanto quanto longo para reclamar na justiça, não guardava a presunção de que narrasse um fato verdadeiro. Por que o autor esperou tanto tempo para reclamar? Insatisfeito, o cidadão recorreu, e a sentença foi reformada pela 1ª Turma Recursal do Amazonas. Foi Relator o Juiz Luiz Pires de Carvalho Neto, do TJAM.

No juízo de origem, o magistrado raciocinou que a demanda do requerente não se apresentou verossímil no mundo dos fatos, pois após decurso de longo tempo desde a contratação, é que a parte Requerente pode resgatar ou resgatou o título de capitalização contratado, logo é ilegítima a pretensão de não reconhecer o negócio nessa situação.

Ao reexaminar os fatos e as provas, a Turma Recursal deliberou que “à luz da inversão do ônus da prova , cabia à instituição financeira demonstrar que a parte autora anuiu ao Título de Capitalização questionado. Entretanto, não se vislumbra qualquer instrumento autorizativo para tais débitos, portanto, ainda que irrisório o valor dos descontos, não pode a instituição financeira, de forma voluntária e arbitrária, lançar mão de valores dispostos na conta corrente sem autorização do cliente, o que se qualifica como violação frontal aos princípios norteadores do código consumerista”.

O Banco foi condenado a devolver os valores descontados, além de ter que desembolsar o valor de R$ 4 mil reais, a título de compensação pelos danos morais entendidos terem ocorrido na modalidade presumida. Cabe recurso pelo Banco.

Processo: 0709629..342021.8.04.0001