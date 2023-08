Sessão do TCE-AM terá 99 processos em julgamento nesta terça-feira (29)

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) devem julgar ao menos 99 processos durante a 30ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que acontecerá a partir das 9h desta terça-feira (29).

Conduzida pelo conselheiro-presidente Érico Desterro, a sessão contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas YouTube, Instagram e Facebook.

A pauta de adiados, que incluem processos que retornam para julgamento após pedido de vista, contém 12 processos, sendo seis prestações de contas anuais, entre elas a da Prefeitura de Uarini, referente ao exercício de 2017, de responsabilidade do então prefeito Antonio Uchoa de Brito, além do presidente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), de 2016, de responsabilidade de Antonio Ademir Stroski, entre outras.

Já a pauta do dia terá 87 processos, sendo dez prestações de contas anuais, entre elas a de 2015 da Câmara Municipal de Juruá, de responsabilidade de Francisco Rocha da Silva; do ano de 2017 da Prefeitura de São Sebastião do Uatumã, de responsabilidade de Fernando Falabella, além do exercício de 2016 da Prefeitura de Tefé, de responsabilidade do então prefeito Jucimar de Oliveira Veloso.

A sessão terá início a partir das 10h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM, entre elas YouTube, Facebook e Instagram.

Com informações do TCE-AM