Servidor prova direito de aposentadoria integral, mesmo com falta de CTC, e recebe retroativos

Por ocorrer uma falha nos registros do INSS ao tempo em que o segurado trabalhou no serviço privado, não foi possível ao servidor público dispor da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC- na ocasião em que preencheu os requisitos da aposentadoria, imposta pela idade. Ante essa falha, o servidor ingressou na inatividade com aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, pela ManausPrev, o que o fez mover uma ação declaratória na Justiça Federal. O caso também teve a atuação do Judiciário Estadual, com voto relatado pelo Desembargador Délcio Santos, da 3ª Câmara Cível.

Não dispondo, ao tempo da aposentadoria, em razão da idade, da necessária Certidão de Tempo de Contribuição, que precisava ser expedida pelo INSS, para a contagem recíproca e averbação, conforme permitido no regime de compensação dos sistemas previdenciários, o servidor, compulsoriamente, foi levado à inatividade, em razão da idade máxima atingida, porém, com aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição.

Insatisfeito, e sabedor de que havia preenchido os requisitos descritos na legislação para dispor de proventos integrais, desde o ato da concessão da aposentadoria, o servidor ingressou na Justiça Federal, onde obteve o reconhecimento do direito, pelos anos de trabalho descritos nos documentos que instruíram o pedido ante o juízo federal e ficou afastada a falha do INSS, por não ter expedido a CTC. Sem se opor, a ManausPrev fez a averbação e passou a emitir os contracheques com os novos valores, na sua integralidade, como devido.

O que o servidor disputou na Justiça Estadual foi o direito ao recebimento das diferenças que seriam devidas desde a data da concessão originária do benefício, no ano em que o ato de aposentação foi editado e posteriormente homologado pelo órgão competente. A ManausPrev se recusava ao pagamento desse direito.

Ao decidir, o acórdão delibera que “embora a ManausPrev tenha agido corretamente ao reconhecer o direito à aposentadoria integral no primeiro pedido administrativo de revisão, incorreu em erro ao indeferir o pagamento retroativo por meio de Parecer Jurídico, ao assentar que o beneficiário somente faria jus à regra nova dos proventos após a decisão da justiça federal”. Com esses fundamentos, os saldos dos anos anteriores foram reconhecidas como devidos.

Processo nº 0615970-10.2017.8.04.0001

Leia o acórdão :