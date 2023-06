Pedido de Vista no TRE/AM suspende julgamento de recurso contra Wilson Lima

Embora não haja definição do julgamento ocorrido hoje, na sede do TRE/Amazonas, um recurso apresentado pelo Senador Eduardo Braga, que impugna a eleição de Wilson Lima e seu vice, por abuso do poder econômico, na campanha eleitoral de 2022, se revela, até então, pela posição contrária dos juízes votantes ao pedido de impugnação. A votação foi interrompida com um pedido de vista de Kon Wang, juiz eleitoral da Corte.

Uma decisão do Colegiado do TRE/Amazonas já havia decidido que o pedido de cassação não encontrou o alento jurídico indicado por Eduardo Braga, uma vez que a sanção mais apropriada seria uma multa, que restou aplicada no valor de R$ 106,4 mil. Assim, a acusação do uso da estrutura do Estado por Wilson Lima em desvantagem aos demais concorrentes na disputa eleitoral passada sucumbiu ao princípio de que a soberania popular já havia se manifestado nas urnas.

O recurso, hoje examinado, correspondeu a uma espécie de luz no fim do túnel para o então opositor de Wilson Lima. Mas, à prevalecer, na sequência do julgamento, a posição dos atuais votantes, os juízes Carla Reis, Fabrício Marques e Marcelo Vieira, não há espaço para a cassação. Faltam votar Kon Wang, Marcelo Pires Soares e Victor André Liuzzi Gomes. A representante do Ministério Público no TRE, Catarina de Carvalho, disse em seu parecer que as omissões do julgado indicadas por Braga não existem.