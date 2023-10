Sargento aposentado é condenado a 52 anos de prisão pela morte de duas mulheres

Um sargento aposentado da Brigada Militar, acusado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) pela morte de duas mulheres em São Borja, na Fronteira Oeste, foi condenado a 52 anos de prisão em regime inicial fechado. O júri ocorreu na quinta-feira, dia 5 de outubro.

Conforme a denúncia, o condenado matou a tiros a esposa e uma vizinha, em janeiro de 2021. O promotor de Justiça Laerte Kramer Pacheco, que atuou em plenário, ressalta que a decisão foi tomada com o acolhimento das teses no Tribunal do Júri com as seguintes qualificadoras: motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O sargento da reserva, que teve a prisão decretada após o fim do julgamento, ainda tentou assassinar um homem que estava presente no local do crime, mas não obteve sucesso na tentativa. Sobre este fato, ele foi condenado por tentativa de homicídio.

O CRIME

O condenado, de 59 anos, também atuava como pastor de uma igreja evangélica. Ele era aposentado da Brigada Militar de Ijuí. No dia 1º de janeiro de 2021, conforme a denúncia, o militar da reserva atirou na esposa, de 40 anos, e na vizinha, de 24 anos. Ele ainda atirou no ombro do marido da vizinha, um homem de 18 anos, que conseguiu escapar do local com uma filha. Horas após o fato, os corpos das vítimas foram encontrados e o sargento aposentado, que precisou de atendimento médico devido ferimentos, foi preso.

Com informações do MPRS