Homem é condenado a 15 anos de prisão por criar perfil falso para adquirir pornografia infantil

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve, na última terça-feira (03/10), perante o Juízo da Vara Única de Carmo, a condenação de um homem que, por meio de perfis falsos em redes sociais e em aplicativos relacionamento, ludibriava adolescentes com intenção obter vantagens sexuais. O homem, denunciado pela Promotoria de Justiça de Carmo, localizada na Região Serrana do Estado, foi condenado a mais de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de violação sexual mediante fraude e por adquirir, possuir e armazenar material com cena de sexo explícito envolvendo menor de 18 anos.

De acordo com a denúncia, no ano de 2019, o réu criou perfil falso nas redes sociais, utilizando-se o nome ‘Amanda Kratz’ e fotografias extraídas do perfil de outra mulher. Por meio do perfil fake, fingia ser uma mulher alemã, supostamente residente nos Estados Unidos. Fingindo ser ‘Amanda’, o réu seduziu a vítima menor de idade, manipulando-a, mediante fraude e estórias falaciosas, para que encaminhasse fotografias e vídeos íntimos, entre outros.

Realizadas buscas na residência do réu, foram encontrados diversos materiais com conteúdo pornográfico, inclusive envolvendo menores de idade.

Possíveis vítimas do referido perfil falso devem procurar a delegacia da região para registrar ocorrência.

Com informações do MPRJ