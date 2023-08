Resultado Preliminar da prova Discurssiva do MPAM é divulgado

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Amazonas divulga o resultado do Resultado Preliminar da prova Discursiva e o padrão de resposta preliminar da prova discursiva.

Informações adicionais

De acordo com o edital do certame, o padrão de resposta preliminar da prova discursiva ficará disponível no endereço eletrônico www.mpam.mp.br. O padrão de resposta definitivo da prova discursiva corresponde apenas a uma expectativa de resposta, podendo ser alterado até do resultado dos recursos, no dia 29/8.

Os recursos da prova discursiva dirigidos à Comissão deverão ser interpostos até as 14h dos dias 23 e 24/8, no Setor de Protocolo da Procuradoria-Geral de Justiça, quando impressos, ou encaminhados ao e-mail do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, [email protected], por meio de petição digitada, impressa e assinada, conforme modelo em Anexo II – disponibilizado na página do Processo Seletivo no site do MPAM, www.mpam.mp.br.

Os recursos serão analisados pela Comissão elaboradora das questões e o resultado será publicado na página oficial do Ministério Público do Estado do Amazonas www.mpam.mp.br até o dia 29/8

Havendo a retificação de questão da prova discursiva, será publicado novo padrão de resposta, atribuindo-se o ponto correspondente ao item anulado a todos os candidatos.

Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de reconsideração de julgamentos dos recursos.

Em caso de empate na classificação geral, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: a) maior nota na prova discursiva; b) maior nota na prova objetiva; c) candidato que tiver maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento.

O resultado final da seleção será divulgado, até o dia 30/08/2023, no endereço eletrônico www.mpam.mp.br e publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Amazonas.

Com informações da assessoria de comunicação do MPAM