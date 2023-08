Presidente do STF recebe comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, recebeu, nesta quinta-feira (10), a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho (OMJT), concedida anualmente pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Ela foi condecorada no grau Grão-Colar, o mais elevado da ordem, reservado às autoridades máximas dos Três Poderes da República, aos chefes de Estado estrangeiros e ao grão-mestre da Ordem.

A comenda é concedida desde a década de 1970, e a ministra Rosa Weber foi uma das 58 pessoas agraciadas em 2023, ao lado dos presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de ministros e ministras de Estado, representantes da magistratura, da advocacia e do empresariado, autoridades políticas e docentes. Também foram homenageadas duas instituições: a Educafro e a Fraternidade Sem Fronteiras.

Com informações do STF