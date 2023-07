Pleno do TCE-AM julga 174 processos nesta terça-feira (4)

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) irão julgar, a partir das 10h desta terça-feira (4),174 processos durante a 22ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno.

A sessão contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM (YouTube, Facebook, e Instagram).

Durante a sessão serão julgados 31 prestações de contas anuais, entre elas a do exercício de 2017 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (antiga Seplancti), além do exercício de 2021 da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), entre outras.

Também serão apreciadas 43 representações; 40 recursos; 20 embargos de declaração; 16 tomadas de contas especiais de convênio, entre outros.

A pauta de adiados, que engloba processos que retornam após pedido de vista dos conselheiros, possui 19 processos em pauta, entre eles oito tomadas de contas especial de convênio e transferência voluntária; três prestações de contas; duas representações; quatro recursos; um embargo de declaração;

A sessão será conduzida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro.

Com informações do TCE-AM