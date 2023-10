Netflix deve indenizar usuário por cobrar perfil adicional na plataforma

A Netflix Brasil deve pagar R$ 5 mil, por danos morais, em favor de consumidora que alegou sofrer cobrança de perfil adicional para acesso à plataforma em locais diferentes. Na ação, a consumidora narrou que contratou os serviços de streaming da Netflix para ter acesso aos serviços em qualquer dispositivo com internet. No entanto, a usuária alegou que começou a sofrer cobranças de perfis adicionais para conseguir acesso aos serviços em locais fora da sua residência. A sentença é do juiz Marcelo Manuel da Costa Vieira, do 8° Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus/AM. O autor foi representado em juízo pelo advogado, Lucas Figueiredo.

Em contrapartida, a Netflix alegou que as afirmações da autora não mereciam prosperar, pois as cobranças adicionais de perfis estão previstas no termo de uso, que foi firmado pela autora. Alegou que a empresa havia notificado todos os usuários acerca da condição imposta pela Netflix, sobre o conceito “Residência Netflix”, que regula o acesso dos usuários, e condiciona que uma conta só poderá ser compartilhada por pessoas que morem na mesma casa.

Na sentença, o juiz destacou que a consumidora demonstrou que, ao contrário do que alegou a Netflix, a autora vem utilizando os serviços da plataforma dentro do limite de perfis disponíveis no seu plano, não havendo o que se falar em cobrança de limite adicional por perfil.

O juiz frisou que a Netflix não pode afirmar que “qualquer lugar”, para acesso ao streaming, se refere apenas dentro da residência da consumidora, diferente do que se prometeu. “Desta forma, fica evidente a obrigação de o fornecedor dar cabal informação sobre seus produtos e serviços oferecidos e colocados no mercado, bem como das cláusulas contratuais por ele estipuladas e, diante da conduta da parte requerida, em modificar unilateralmente os termos da prestação do serviço contratado, nasce para o autor o direito de se ver indenizado”, firmou o magistrado.

Processo: 0574213-26.2023.8.04.0001