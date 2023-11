Nenhuma instituição é intocável, diz Pacheco em reação a Ministros do STF

O Presidente do Senado reagiu às críticas de magistrados da Suprema Corte, no dia de ontem, e disse que nenhuma instituição é intocável.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que a PEC que restringe decisões monocráticas do STF (Supremo Tribunal Federal) não é uma retaliação à corte, mas um aprimoramento, visando reforçar o que diz a Constituição.



Ele reagiu às críticas de magistrados da Suprema Corte, no dia de ontem, quinta-feira (23) e disse que nenhuma instituição é intocável.



“Não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro”, afirmou.



“Nenhuma instituição tem o monopólio da defesa da democracia no Brasil”, disse, ressaltando que atuou em defesa das instituições e do próprio STF quando foi necessário. A reação é parte do contexto em que o Presidente do Senado defende as alterações na Constituição Federal quanto as decisões monocráticas dos Ministros e outras que não agradaram o STF.