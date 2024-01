MPAM pede aplicação de multa a Unimed FAMA por descumprimento de decisão liminar

Justiça do Amazonas deve analisar pedido do Ministério Público para a aplicação de multa majorada à Unimed Fama por descumprimento de sentença. Em novembro de 2023, a Justiça determinou o restabelecimento do atendimento presencial e a portabilidade imediata de carência aos clientes com Transtorno do Espectro Autista.

O descumprimento da decisão judicial pela da Operadora Unimed FAMA foi denunciado por um grupo de usuários ao MPAM mediante a apresentação de documentos que comprovam o não restabelecimento do atendimento presencial.

Na liminar, a multa diária foi fixada no valor de R$ 50 mil limitada a 10 dias. Segundo a titular da 81ª Prodecon, Sheyla Andrade, o valor aplicado se mostrou insuficiente para compelir a operadora de plano de saúde a cumprir suas obrigações com os consumidores.

A decisão também determina a efetuação em até 48 horas a portabilidade de carência aos usuários, assegurando ainda o acesso irrestrito ao sistema da Unimed Fama pelo prazo mínimo de 60 dias. Com informações da assessoria de comunicação do MPAM