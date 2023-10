MPAM abre inscrições para estágio em Direito com remuneração mensal de R$1.173,56

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), abre na próxima segunda-feira, 09/10, as inscrições para o XXVI Exame de Seleção para credenciamento de estagiário de Direito do MPAM. As inscrições seguirão até o dia 18/10.

O certame oferece 28 vagas, sendo seis reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD) e oito para negros ou pardos. Também haverá formação de cadastro reserva.

O valor da bolsa mensal é de R$1.173,56 (mil cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), acrescido de auxílio transporte de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais).

As provas serão realizadas de forma online por meio do site https://ead.mpam.mp.br/ no dia 29/10/2023 de 8h às 12h. Dúvidas e informações gerais devem ser encaminhada

