MP-RJ denuncia suspeita de aplicar golpe ‘boa noite, Cinderela’ em vítima que ofereceu abrigo

O Ministério Púbico do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial de Botafogo e Copacabana, ofereceu denúncia por roubo contra Natalia Costa dos Santos, acusada de aplicar o chamado golpe “boa noite, Cinderela” em um homem em Copacabana. O promotor de Justiça Sauvei Lai também requereu a prisão preventiva da denunciada, pois ela ostenta anotações criminais pretéritas, inclusive por roubo.

O crime foi cometido na noite do dia 13 de abril deste ano. De acordo com o MPRJ, a denunciada se aproximou da vítima e disse que não tinha onde passar a noite. Compadecida, a vítima ofereceu-lhe abrigo em sua residência. No local, Natalia dos Santos colocou a substância entorpecente em uma cerveja e serviu a vítima, que perdeu a consciência e só foi encontrada por amigos na noite do dia seguinte, ainda desacordada.

Com o homem inconsciente, a denunciada roubou o aparelho de celular e o utilizou para contrair empréstimo bancário de R$ 34 mil – que transferiu para si – bem como compras que totalizaram R$ 8,2 mil.

Com informações do MPRJ