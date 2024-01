Justiça manda retirar dívida de credit scoring por reconhecer inscrição indevida

Provado que a dívida prescrita foi indevidamente incluída na plataforma de ‘credit scoring‘ a pedido do pretenso credor, cabe atender ao pedido do consumidor para declarar inexigível o débito lançado em nome daquele que alegou desconhecer a origem do negócio que levou a essa inscrição, tendo, como efeito, a ordem para que o nome do autor seja retirado do registro de dados da empresa de cadastro digital. Mas, o ilícito não tem o efeito de gerar danos morais presumidos.

Desta forma, o Desembargador Lafayette Carneiro, do TJAM, concluiu voto relator na Terceira Câmara Cível, com a edição de Acórdão seguido à unanimidade pelos demais Magistrados. O julgado atende a recurso do autor que teve seu nome incluso na plataforma digital Ativos. Na instância inferior o magistrado entendeu que se cuidava de mera cobrança de natureza administrativa, não se admitindo apenas a cobrança judicial, ante a prescrição da dívida, firmando pelo direito subjetivo da parte ré em reaver o crédito. O autor recorreu.

Não existe divergência acerca do conteúdo de que a cobrança de dívida prescrita é negociável e que o sistema credit scoring praticado por plataformas digitais seja conduta regular. No caso concreto, no entanto, a empresa ré foi revel. Se concluiu que deveria ser aplicado os efeitos da revelia – no caso, o de que a acusação do autor de que a cobrança existente no cadastro on line da empresa de dados era indevida e que a dívida era infundada, até porque o autor narrou desconhecer sua origem.

Entretanto, o nome do autor não foi negativado, apenas esteve incluso no cadastro ‘credit scoring’, cuja prática é legal. Por não ter provado os efeitos negativos de que a inclusão resultou no desproveito de seu crédito pessoal, o julgado considerou inexistente os danos morais alegados pelo autor, pois “a inclusão do nome do consumidor em plataforma de cobrança para a negociação de débito, constitui-se em mero aborrecimento, sem maiores reflexos na seara extrapatrimonial da parte”, definiu o julgamento do recurso de apelação.