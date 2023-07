Juiz aceita denúncia contra empresário que hostilizou Zanin em banheiro

Por indícios de autoria e materialidade dos crimes imputados, a 6ª Vara Criminal de Brasília aceitou denúncia contra Luiz Carlos Bassetto Junior por hostilizar e ameaçar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. O episódio aconteceu em 11 de janeiro deste ano no Aeroporto Internacional da capital federal.

O empresário encontrou Zanin em um banheiro e chamou o então advogado de “vagabundo”, “safado”, “bandido” e “corrupto”. “Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse”, disse Bassetto. Zanin não esboçou reação.

“Analisando os autos, verifico que a peça acusatória qualifica o acusado, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e contém a classificação jurídica da conduta, nos exatos termos do artigo 41, caput, do Código de Processo Penal”, apontou o juiz Tarcísio de Moraes Souza.

Bassetto tem dez dias para se manifestar. Ele também é alvo de uma queixa-crime apresentada por Zanin por crimes contra a honra.

Processo 0704090-87.2023.8.07.0016

Com informações do Conjur