Homem que atropelou para fugir de acidente é condenado por tentativa de homicídio

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama obteve, na terça-feira, 16 de maio, a condenação de Fillipe Bruno Cabral Santos por tentativa de homicídio durante uma discussão de trânsito. A pena foi fixada em 3 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. Ele poderá recorrer em liberdade.

O julgamento durou mais de 12 horas. Na votação, os jurados reconheceram que Fillipe assumiu o risco de matar quando atropelou a vítima propositalmente, conforme a tese sustentada pela Promotoria de Justiça.

Entenda o caso

O crime ocorreu em 22 de maio de 2018, no Setor Leste do Gama. Os dois envolveram-se em um pequeno acidente de trânsito e, quando a mulher colocou-se na frente do carro de Fillipe, arrancou bruscamente. Ela saltou sobre o capô do veículo para não ser atropelada. Ele então freou, o que fez com que a vítima caísse no chão. Ele arrancou novamente sobre ela, que conseguiu proteger a cabeça e o tronco, mas teve as pernas atropeladas. A mulher foi socorrida e sobreviveu aos ferimentos. Fillipe fugiu do local.

Pje 0002847-64.2018.8.07.0004

Com informações do MPDFT