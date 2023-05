TCE-AM realiza mais uma ação de saúde bucal no Conjunto Cidadão 10

Cumprindo com o cronograma de atividades, o projeto “Dente de Leite” do Tribunal de Contas do Amazonas realizou mais uma ação, nesta sexta-feira (19), no Conjunto Cidadão 10, localizado na rua Paraná Barroso, 118, no bairro Tarumã, zona Norte de Manaus.

De iniciativa da Diretoria de Relações Institucionais da Presidência (Dirip) em parceria com a Diretoria de Saúde (Disau), o projeto visa oferecer serviços de saúde bucal para crianças em situação de vulnerabilidade e contribuir com o desenvolvimento social para cada vez mais incentivar a realização local de políticas públicas.

A ação do projeto é realizada em dois dias, em que uma equipe de coordenação odontológica avalia o público infantil da comunidade, verifica os problemas mais emergentes e seleciona dez crianças para realizarem os procedimentos necessários na sede da Corte de Contas.

Durante o processo, nesta sexta, foram selecionadas 22 crianças e dez estarão no TCE-AM, neste sábado (19), para realizar o tratamento odontológico.

Essas crianças serão conduzidas pela Diretoria de Assistência Militar (Diam) do Tribunal e depois de todos os atendimentos, serão direcionadas de volta à comunidade.

O cacique Luiz, do povo Kokama e presidente do Conjunto Cidadão 10, parabenizou o trabalho realizado pela Corte de Contas e avaliou como as ações contribuem para que as crianças cresçam saudáveis.

“Gostaria de agradecer ao Tribunal de Contas e ao presidente Érico Desterro pela ação que está sendo realizada aqui na nossa Comunidade. Nosso povo fica muito feliz pela atenção destinada às nossas crianças”, agradeceu o cacique Luiz.

As atividades seguem em cronograma até o fim deste ano, em que pelo menos uma vez ao mês destinam os serviços para as comunidades que aceitam participar e ter seu público infantil atendido.

Com informações do TCE-AM