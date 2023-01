Federal investigará sobre interferência de Bolsonaro em operações que atingiram seus filhos

A Polícia Federal vai apurar, em procedimentos internos, se houve pressão de Jair Bolsonaro, enquanto Presidente, para ‘maneirar’ investigações de familiares. Esse resultado é consequência natural de trocas de delegados de chefias da PF, que querem saber sobre possíveis omissões ou ações deliberadas para alterar investigações sensíveis ao Planalto na era Bolsonaro.

Suspeitas se levantam contra as atitudes de Bolsonaro enquanto teve o ‘comando’ da Polícia Federal, praticando atos não comuns, como, por exemplo, a troca do Diretor Geral da PF por quatro vezes durante seu mandato. Num dos episódios, um amigo pessoal da família Bolsonaro, pretendido na direção do órgão, foi impedido pela Justiça de ser um dos diretores da Federal por suspeitas de sua parcialidade. O próprio Ministro da Justiça de Bolsonaro, na época, Sérgio Moro fez graves acusações ao então presidente.